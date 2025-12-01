Film: L’Âme Idéale Cinéma Le Palais Lourdes

Film: L’Âme Idéale

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 20:30:00

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Film de Alice Vial | Avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas

Comédie, Romance, Fantastique | 2025 | France | 1h 38min |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Alice Vial | Starring Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas

Comedy, Romance, Fantasy | 2025 | France | 1h 38min |

> Regular price: 6?

> Price 26 years: 3?

Elsa, 40, single, has given up on romance. A rather special gift keeps her at a distance from other people: she can see and talk to the dead. But one night she meets Oscar, a funny, charming man who gives her new hope that anything is possible. But just as she begins to fall in love, Elsa realizes that their story isn’t as real as she thought?

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: L’Âme Idéale Lourdes a été mis à jour le 2025-12-19 par OT de Lourdes|CDT65