Film L’âme idéale Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film L’âme idéale

Cinéma La Rotonde
1 Rue Winston Churchill
Pléneuf-Val-André
Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-04 21:00:00

fin : 2026-01-04 22:45:00

2026-01-04

Comédie, Fantastique, Romance.

Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait…

Durée 1h38. .

+33 2 96 72 85 06

