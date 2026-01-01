Film L’âme idéale Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film L’âme idéale Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André dimanche 18 janvier 2026.
Film L’âme idéale
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-18 17:30:00
fin : 2026-01-18 18:15:00
2026-01-18
Comédie, Fantastique, Romance.
Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait…
Durée 1h38. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
