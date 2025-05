Film L’amour c’est surcoté – Orbey, 16 mai 2025 20:30, Orbey.

Haut-Rhin

Film L’amour c’est surcoté 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16 22:15:00

Date(s) :

2025-05-16

Anis, nul en amour, tente de changer sa vie. Une rencontre avec Madeleine bouleverse tout l’amour s’invite sans prévenir.

Synopsis Diagnostiqué “nul avec les meufs” depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. Trois ans jour pour jour après la perte d’Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu’en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure. Un truc inattendu. Un truc qui s’appelle “l’amour”. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Anis, no good at love, is trying to change his life. When he meets Madeleine, everything is turned upside down, and love arrives unexpectedly.

German :

Anis, der in der Liebe eine Niete ist, versucht, sein Leben zu ändern. Als er Madeleine kennenlernt, ändert sich alles: Die Liebe kommt unerwartet.

Italiano :

Anis, che non è bravo in amore, sta cercando di cambiare vita. Quando incontra Madeleine, tutto si capovolge e l’amore arriva inaspettato.

Espanol :

Anis, al que no se le da bien el amor, intenta cambiar de vida. Cuando conoce a Madeleine, todo da un vuelco y el amor llega inesperadamente.

L’événement Film L’amour c’est surcoté Orbey a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg