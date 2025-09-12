Film Last Stop Yuma County (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Last Stop Yuma County (VO)
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-12 21:00:00
fin : 2025-09-12 22:30:00
2025-09-12
Thriller, Policier
Au milieu du désert brûlant d’Arizona, une station-service se retrouve à sec. Dans le diner attenant, les clients attendent dans une ambiance étouffante l’arrivée du camion-citerne pour les ravitailler. Ils pensent que le pire, c’est la chaleur, mais c’est sans compter sur l’arrivée de deux braqueurs en cavale dans le restaurant…
Durée 1h30 .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
