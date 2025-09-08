Film Las­t S­top Yuma Coun­ty VOST Orbey

Film Las­t S­top Yuma Coun­ty VOST Orbey lundi 8 septembre 2025.

Film Las­t S­top Yuma Coun­ty VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-08 20:30:00

fin : 2025-09-08 22:00:00

Date(s) :

2025-09-08

Dans un diner isolé d’Arizona, la panne d’essence tourne au cauchemar quand deux braqueurs en fuite débarquent.

Synopsis Au milieu du désert brûlant d’Arizona, une station-service se retrouve à sec. Dans le diner attenant, les clients attendent dans une ambiance étouffante l’arrivée du camion-citerne pour les ravitailler. Ils pensent que le pire, c’est la chaleur, mais c’est sans compter sur l’arrivée de deux braqueurs en cavale dans le restaurant…

Film diffusé en VOST .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

In a remote Arizona diner, running out of gas turns into a nightmare when two escaped bank robbers turn up.

German :

In einem abgelegenen Diner in Arizona wird ein Benzinmangel zum Albtraum, als zwei flüchtige Bankräuber auftauchen.

Italiano :

In una sperduta tavola calda dell’Arizona, l’esaurimento della benzina si trasforma in un incubo quando si presentano due rapinatori di banche in fuga.

Espanol :

En un remoto restaurante de Arizona, quedarse sin gasolina se convierte en una pesadilla cuando aparecen dos ladrones de bancos fugados.

L’événement Film Las­t S­top Yuma Coun­ty VOST Orbey a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg