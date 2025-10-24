Film Le busard sur la paille Giffaumont-Champaubert

Film Le busard sur la paille

Grande salle de réunion Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Tout public

Le Busard sur la paille” de Marion FERNANDEZ, Maxence LAMOUREUX et Alain LEROUX. Les busards sont d’élégants rapaces qui nichent dans les champs de céréales. Face à la menace de destruction des poussins par les machines agricoles, il faut protéger chaque nichée une à une.

Un travail épuisant et bien souvent solitaire auquel Alain a consacré sa vie et qui tente de transmettre sa passion pour cet oiseau qui le fait vibrer depuis toujours.

La projection sera suivi d’un échange avec Jean-Luc BOURRIOUX, coordinateur régional de cette action de protection en Grand Est.

Projection dans le cadre de la Fête de la Grue et de la Migration du 18 au 26 octobre 2025 .

Grande salle de réunion Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

