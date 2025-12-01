Film: Le chant des forêts Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Le chant des forêts

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affût dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.



After La Panthère des neiges, Vincent Munier invites us into the heart of the Vosges forests. This is where he learned everything he needed to know from his father Michel, a naturalist who spent his life hunting in the woods. Now it’s time for them to pass on their knowledge to Vincent’s son Simon. Three viewpoints, three generations, the same fascination for wildlife. With them, we discover deer, rare birds, foxes and lynx? and occasionally, the flapping wings of a legendary animal: the capercaillie.

