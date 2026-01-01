Film Le chant des forêts Orbey

Film Le chant des forêts

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-19 20:30:00

fin : 2026-01-19 22:15:00

Date(s) :

2026-01-19 2026-02-01

Dans ce documentaire, Vincent Munier et son père initient son fils à la vie sauvage des Vosges, entre lynx, cerfs et le légendaire Grand Tétras.

Synopsis Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

In this documentary, Vincent Munier and his father introduce their son to the wild life of the Vosges, with lynx, deer and the legendary Capercaillie.

