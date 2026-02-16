Film Le Chant des forêts Orbey

Film Le Chant des forêts

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-03-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-03 2026-03-08

3 générations réunies pour vous faire découvrir la vie sauvage des forêts vosgiennes.

Synopsis Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

3 generations together to help you discover the wildlife of the Vosges forests.

