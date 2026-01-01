Film Le chant des forêts

Cinéma La Rotonde, Pléneuf-Val-André

Début : 2026-01-03 21:00:00

fin : 2026-01-03 22:30:00

2026-01-03

Documentaire.

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

Durée 1h33. .

+33 2 96 72 85 06

