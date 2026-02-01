FILM LE CHANT DES FORÊTS CINE GET Revel

FILM LE CHANT DES FORÊTS

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Le Printemps de l’Arbre sur la toile !

Un partenariat entre le MUB Musée du Bois et le Ciné Get dans le cadre de la 3 ème édition du Printemps de l’Arbre. Projection du film de Le chant des forêts de Vincent Munier. .

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 27 54 15

