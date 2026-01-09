Film LE CHANT DES FORÊTS Espace Multimédia Saugues
Film LE CHANT DES FORÊTS Espace Multimédia Saugues samedi 31 janvier 2026.
Film LE CHANT DES FORÊTS
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Documentaire (2025) de Vincent Munier. Avec Vincent Munier.
cine-margeride@mailo.com
English :
Documentary (2025) by Vincent Munier. With Vincent Munier.
