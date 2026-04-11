Film Le crime du troisième étage Orbey
Film Le crime du troisième étage Orbey samedi 11 avril 2026.
Orbey
Film Le crime du troisième étage
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:15:00
Date(s) :
2026-04-11
Colette, professeure de cinéma spécialiste d’Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ?
Synopsis Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3 e étage ? .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
Colette, a film professor specializing in Hitchcock, suspects her new neighbor across the street of murdering his wife. Reality or professional deformation?
L’événement Film Le crime du troisième étage Orbey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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