Orbey

Film Le dernier repas

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15 22:20:00

Date(s) :

2026-04-15

Un homme mourant d’un cancer de l’estomac partage ses derniers repas qu’il peut encore manger avec sa fille, qu’il n’a pas vu depuis 20 ans.

Synopsis Reynold se meurt d’un cancer de l’estomac. Il doit se résigner à mourir de faim. Son rendez-vous manqué avec la mort le rattrape puisque la faim qu’on lui avait infligée à la prison de Fort-Dimanche ravive en lui de sombres souvenirs. Il utilise le prétexte des derniers repas qu’il est encore capable de manger pour les partager avec sa fille Vanessa qu’il n’a pas vu depuis près de 20 ans. Vanessa découvre qui est véritablement son père un homme aimant dont la dictature avait durci le coeur.

Projection dans le cadre de la journée du cinéma canadien en France. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A man dying of stomach cancer shares the last meals he can eat with his daughter, whom he hasn’t seen in 20 years.

L’événement Film Le dernier repas Orbey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg