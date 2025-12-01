Film Le Gang des Amazones Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film Le Gang des Amazones Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 17 décembre 2025.
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-17 21:00:00
fin : 2025-12-17 23:00:00
2025-12-17
Drame, Policier
Au début des années 90, cinq jeunes femmes, amies d’enfance, ont braqué sept banques dans la région d’Avignon. La presse les a surnommées “Le Gang des Amazones”. Ce film est leur histoire.
Durée 2h05 .
