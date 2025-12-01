Film Le Gang des Amazones Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Le Gang des Amazones

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-17 21:00:00

fin : 2025-12-17 23:00:00

2025-12-17

Drame, Policier

Au début des années 90, cinq jeunes femmes, amies d’enfance, ont braqué sept banques dans la région d’Avignon. La presse les a surnommées “Le Gang des Amazones”. Ce film est leur histoire.

Durée 2h05 .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

