Film: Le Gâteau du Président Cinéma Le Palais Lourdes
Film: Le Gâteau du Président Cinéma Le Palais Lourdes mercredi 25 février 2026.
Film: Le Gâteau du Président
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 20:30:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
De Hasan Hadi | Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat
Drame | Irak, Qatar, U.S.A. | 2026 | 1h 42min |
En version originale sous-titrée
> Tarif normal 6€
> Tarif de 26 ans 3€
Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
.
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Hasan Hadi | With Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat
Drama | Iraq, Qatar, U.S.A. | 2026 | 1h 42min |
In original version with subtitles
> Regular price: 6?
> Under 26 3?
In Saddam Hussein?s Iraq, 9-year-old Lamia is given the difficult task of baking a cake to celebrate the president?s birthday. Her quest for ingredients, accompanied by her friend Saeed, turns her daily life upside down.
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Film: Le Gâteau du Président Lourdes a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de Lourdes|CDT65