Film: Le Gâteau du Président Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Le Gâteau du Président

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-25 20:30:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

De Hasan Hadi | Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat

Drame | Irak, Qatar, U.S.A. | 2026 | 1h 42min |

En version originale sous-titrée

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

By Hasan Hadi | With Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat

Drama | Iraq, Qatar, U.S.A. | 2026 | 1h 42min |

In original version with subtitles

> Regular price: 6?

> Under 26 3?

In Saddam Hussein?s Iraq, 9-year-old Lamia is given the difficult task of baking a cake to celebrate the president?s birthday. Her quest for ingredients, accompanied by her friend Saeed, turns her daily life upside down.

