Film: le Jour J Cinéma Le Palais Lourdes

Film: le Jour J
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-21 20:30:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Film de Claude Zidi Jr. | avec Kev Adams, Brahim Bouhlel, Marie Parisot | France | 2025
Comédie | 1 h 30 |
Tarif normal 6,00 €
Tarif de 26 ans 3,00 €
Juin 1944. Tandis que l’Europe en guerre attend le Débarquement, Denis Porte œuvre sur une base anglaise factice. Chaque jour, il déplace soldats postiches et matériels pour duper l’ennemi.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Claude Zidi Jr. with Kev Adams, Brahim Bouhlel, Marie Parisot | France | 2025
Comedy | 1 h 30 |
Regular price: 6.00 ?
Rate ? 26 years 3,00 ?
June 1944. While war-torn Europe awaits the D-Day landings, Denis Porte works on a dummy British base. Every day, he moves postitious soldiers and equipment to fool the enemy.
For further information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Claude Zidi Jr. | mit Kev Adams, Brahim Bouhlel, Marie Parisot | Frankreich | 2025
Komödie | 1 Stunde 30 Minuten |
Normaler Preis 6,00 ?
Tarif ? 26 Jahre 3,00 ?
Juni 1944. Während das kriegsgeschüttelte Europa auf die Landung der Alliierten wartet, arbeitet Denis Porte auf einem fingierten englischen Stützpunkt. Jeden Tag verschiebt er Soldaten und Material, um den Feind zu täuschen.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Claude Zidi Jr. con Kev Adams, Brahim Bouhlel, Marie Parisot | Francia | 2025
Commedia | 1 h 30 |
Prezzo normale: 6,00 ?
Prezzo ? 26 anni 3,00 ?
Giugno 1944. Mentre l’Europa devastata dalla guerra attende lo sbarco del D-Day, Denis Porte lavora in una base britannica fittizia. Ogni giorno sposta soldati e attrezzature fittizie per ingannare il nemico.
Per ulteriori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Claude Zidi Jr. con Kev Adams, Brahim Bouhlel, Marie Parisot | Francia | 2025
Comedia | 1 h 30 |
Precio normal: 6,00 ?
Precio ? 26 años 3,00 ?
Junio de 1944. Mientras la Europa desgarrada por la guerra espera el desembarco del Día D, Denis Porte trabaja en una base británica ficticia. Cada día, traslada soldados y equipos postizos para engañar al enemigo.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
