Film Le jour J Orbey

Synopsis Juin 1944. L’Europe est déchirée par la guerre, le Débarquement se prépare. Denis Porte continue avec dévouement son travail quotidien sur une base militaire anglaise… factice. Sa mission déplacer chaque jour des soldats postiches et tromper ainsi l’ennemi. Chez les Porte, on a tendance de père en fils à mourir en héros pour la France. Alors pas question pour sa mère que Porte prenne le moindre risque. S’occuper d’une base factice, c’est le maximum qu’elle tolère pour son fils. Mais après avoir fait la rencontre de Sami, un médecin algérien qui rêve de rencontrer De Gaulle, ils décident lors d’une soirée arrosée d’y prendre part. Ils prennent le large avec bravoure (et pas mal de grammes dans le sang). Sauf qu’ils n’ont pas la bonne date ni le bon lieu. Ajoutez à cela un héros qui ne veut surtout pas s’exposer au danger. Le jour J, euh ou presque … .

English :

June 1944, D Day is getting ready. Denis continues his work at a fake British military base. Every day, he moves dolls and deceives the enemy.

German :

Juni 1944, der D Day wird vorbereitet. Denis setzt seine Arbeit auf einem falschen britischen Militärstützpunkt fort. Er verschiebt jeden Tag Puppen und täuscht den Feind.

Italiano :

Giugno 1944, il D Day si prepara. Denis continua il suo lavoro in una finta base militare britannica. Ogni giorno sposta bambole e inganna il nemico.

Espanol :

Junio de 1944, se prepara el Día D. Denis continúa su trabajo en una falsa base militar británica. Todos los días mueve muñecos y engaña al enemigo.

