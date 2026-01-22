Film: Le Mage du Kremlin Cinéma Le Palais Lourdes
Film: Le Mage du Kremlin Cinéma Le Palais Lourdes lundi 9 février 2026.
Film: Le Mage du Kremlin
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-09 20:30:00
2026-02-09
Film de Olivier Assayas avec Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander
2h 25min | Thriller | France
En version originale
Russie, dans les années 1990. L’URSS s’effondre. Dans le tumulte d’un pays en reconstruction, un jeune homme à l’intelligence redoutable devient le conseiller officieux d’un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur Tsar Vladimir Poutine.
> Tarif normal 6€
> Tarif de 26 ans 3€
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Olivier Assayas with Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander
2h 25min | Thriller | France
In original version
Russia, 1990s. The USSR is collapsing. In the tumult of a rebuilding country, a young man of formidable intelligence becomes the unofficial advisor to a former KGB agent destined for absolute power, the future Tsar Vladimir Putin.
> Regular price: 6?
> Price 26 years: 3?
Information: cinema@ville-lourdes.fr
