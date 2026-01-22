Film: Le Mage du Kremlin Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Le Mage du Kremlin

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-09 20:30:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Film de Olivier Assayas avec Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander

2h 25min | Thriller | France

En version originale

Russie, dans les années 1990. L’URSS s’effondre. Dans le tumulte d’un pays en reconstruction, un jeune homme à l’intelligence redoutable devient le conseiller officieux d’un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur Tsar Vladimir Poutine.

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Olivier Assayas with Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander

2h 25min | Thriller | France

In original version

Russia, 1990s. The USSR is collapsing. In the tumult of a rebuilding country, a young man of formidable intelligence becomes the unofficial advisor to a former KGB agent destined for absolute power, the future Tsar Vladimir Putin.

> Regular price: 6?

> Price 26 years: 3?

Information: cinema@ville-lourdes.fr

