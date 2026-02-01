Film Le mage du Kremlin Orbey

Film Le mage du Kremlin

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Mardi 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24 23:00:00

2026-02-24

Dans la Russie post-URSS, un stratège de l’ombre façonne le pouvoir… jusqu’à ce que la vérité fissure le mythe.

Synopsis Russie, dans les années 1990. L’URSS s’effondre. Dans le tumulte d’un pays en reconstruction, un jeune homme à l’intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie. D’abord artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller officieux d’un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur Tsar Vladimir Poutine. Plongé au cœur du système, Baranov devient un rouage central de la nouvelle Russie, façonnant les discours, les images, les perceptions. Mais une présence échappe à son contrôle Ksenia, femme libre et insaisissable, incarne une échappée possible, loin des logiques d’influence et de domination. Quinze ans plus tard, après s’être retiré dans le silence, Baranov accepte de parler. Ce qu’il révèle alors brouille les frontières entre réalité et fiction, conviction et stratégie. Le Mage du Kremlin est une plongée dans les arcanes du pouvoir, un récit où chaque mot dissimule une faille. .

+33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

In post-USSR Russia, a shadowy strategist shapes power? until the truth cracks the myth.

