Film – Le Pays Welche, ceux qui l’ont vécu Orbey
samedi 26 septembre 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film – Le Pays Welche, ceux qui l’ont vécu
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-30 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-30
Un documentaire bouleversant où 22 habitants partagent leurs souvenirs et racontent l’histoire du Pays Welche à travers leurs mémoires.
Synopsis : Pendant deux mois, le cinéaste Robin Hunzinger a partagé le quotidien des habitants des maisons de retraite d’Orbey-Pairis et de Lapoutroie. Vingt-deux habitants racontent leur enfance, leurs familles, leur travail, leurs fêtes, mais aussi la guerre et les bouleversements qui ont marqué leur génération. Leurs récits se mêlent aux archives filmiques du Pays Welche et aux photographies personnelles qu’ils ont conservées. À travers ces voix et ces images se dessine le portrait d’un territoire et de ceux qui l’ont vécu, entre mémoire intime et histoire collective. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
A moving documentary in which 22 residents share their memories and tell the story of the Pays Welche through their recollections.
L’événement Film – Le Pays Welche, ceux qui l’ont vécu Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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