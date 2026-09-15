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Film – Le Pays Welche, ceux qui l’ont vécu Orbey

samedi 26 septembre 2026 · Orbey

Film – Le Pays Welche, ceux qui l’ont vécu Orbey

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
23 Rue Charles De Gaulle
Ville
68370 Orbey
Département
Haut-Rhin
Tarif

Orbey

Film – Le Pays Welche, ceux qui l’ont vécu

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-30 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-30

Un documentaire bouleversant où 22 habitants partagent leurs souvenirs et racontent l’histoire du Pays Welche à travers leurs mémoires.
Synopsis : Pendant deux mois, le cinéaste Robin Hunzinger a partagé le quotidien des habitants des maisons de retraite d’Orbey-Pairis et de Lapoutroie. Vingt-deux habitants racontent leur enfance, leurs familles, leur travail, leurs fêtes, mais aussi la guerre et les bouleversements qui ont marqué leur génération. Leurs récits se mêlent aux archives filmiques du Pays Welche et aux photographies personnelles qu’ils ont conservées. À travers ces voix et ces images se dessine le portrait d’un territoire et de ceux qui l’ont vécu, entre mémoire intime et histoire collective.   .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45  contact@cinemaorbey.fr

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English :

A moving documentary in which 22 residents share their memories and tell the story of the Pays Welche through their recollections.

L’événement Film – Le Pays Welche, ceux qui l’ont vécu Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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