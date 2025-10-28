Film: Le peuple migrateur Cinéma Le Palais Lourdes
Film: Le peuple migrateur
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-28 20:30:00
fin : 2025-10-28
2025-10-28
2001 | 1 h 38 min | Documentaire
De Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats | Par Jacques Perrin
Avec Vögel
à partir de 8 ans
> Tarif normal 6,00 €
> Tarif de 26 ans 3,00 €
Synopsis:
Quatre ans après Microcosmos, le peuple de l’herbe, le producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière pour suivre le vol d’une trentaine d’espèces d’oiseaux migrateurs grues, oies, cygnes, cigognes, canards… et découvrir leurs escales saisonnières. Avec ce conte réel, il a également voulu montrer la précarité de leur vie et leur inaltérable beauté.
Renseignements: cinema@ville-lourdes.fr
English :
2001 | 1 h 38 min | Documentary
By Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats | By Jacques Perrin
With Vögel
ages 8 and up
> Normal price: 6.00 ?
> Price ? 26 years 3,00 ?
Synopsis:
Four years after Microcosmos, le peuple de l?herbe, producer/director Jacques Perrin traveled the globe to follow the flight of some thirty species of migratory birds: cranes, geese, swans, storks, ducks? and discover their seasonal stopovers. With this real-life tale, he also wanted to show the precariousness of their lives and their unalterable beauty.
Information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
2001 | 1 Std. 38 Min. | Dokumentarfilm
Von Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats | Von Jacques Perrin
Mit Vögel
ab 8 Jahren
> Normaler Preis: 6,00 ?
> Tarif ? ab 26 Jahren: 3,00 ?
Synopsis (Zusammenfassung):
Vier Jahre nach Microcosmos, Le peuple de l’herbe, hat der Produzent und Regisseur Jacques Perrin die ganze Welt bereist, um den Flug von etwa 30 Zugvogelarten zu verfolgen: Kraniche, Gänse, Schwäne, Störche, Enten? und ihre saisonalen Zwischenstopps zu entdecken. Mit diesem realen Märchen wollte er auch die Unsicherheit ihres Lebens und ihre unveränderliche Schönheit zeigen.
Weitere Informationen: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
2001 | 1 h 38 min | Documentario
Di Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats | Di Jacques Perrin
Con Vögel
da 8 anni
> Prezzo normale: 6,00
> Sotto i 26 anni: 3,00?
Sinossi:
Quattro anni dopo Microcosmos, le peuple de l’herbe, il produttore e regista Jacques Perrin ha viaggiato in lungo e in largo per il pianeta per seguire il volo di una trentina di specie di uccelli migratori: gru, oche, cigni, cicogne, anatre e scoprire i loro scali stagionali. Con questo racconto di vita reale, ha voluto mostrare anche la precarietà della loro vita e la loro inalterabile bellezza.
Informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
2001 | 1 h 38 min | Documental
Por Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats | Por Jacques Perrin
Con Vögel
desde los 8 años
> Precio normal: 6,00
> Menores de 26 años: 3,00?
Sinopsis:
Cuatro años después de Microcosmos, le peuple de l’herbe, el realizador y director Jacques Perrin viajó a lo largo y ancho del planeta para seguir el vuelo de una treintena de especies de aves migratorias: grullas, gansos, cisnes, cigüeñas, patos… y descubrir sus escalas estacionales. Con esta historia real, también quiso mostrar la precariedad de sus vidas y su belleza inalterable.
Información: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Film: Le peuple migrateur Lourdes a été mis à jour le 2025-10-10 par OT de Lourdes|CDT65