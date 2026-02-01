Film: le rêve américain Cinéma Le Palais Lourdes
Film: le rêve américain Cinéma Le Palais Lourdes lundi 23 février 2026.
Film: le rêve américain
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 20:30:00
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
Film de Anthony Marciano | Avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak
Comédie d’Anthony Marciano | France | 2026 | 2 h 01 |
> Tarif normal 6€
> Tarif de 26 ans 3€
Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Anthony Marciano | Starring Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak
Comedy by Anthony Marciano | France | 2026 | 2 h 01 |
> Normal price: 6?
> Price 26 years: 3?
No one would have bet on Jérémy, stuck behind the counter of a video store in Amiens, or on Bouna, cleaning houses at Orly airport. With no contacts, no money and a very poor level of English, nothing predestined them to become agents who count in the NBA.
For further information: cinema@ville-lourdes.fr
