Film: le rêve américain Cinéma Le Palais Lourdes

Film: le rêve américain

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 20:30:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Film de Anthony Marciano | Avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak

Comédie d’Anthony Marciano | France | 2026 | 2 h 01 |

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA.

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Anthony Marciano | Starring Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak

Comedy by Anthony Marciano | France | 2026 | 2 h 01 |

> Normal price: 6?

> Price 26 years: 3?

No one would have bet on Jérémy, stuck behind the counter of a video store in Amiens, or on Bouna, cleaning houses at Orly airport. With no contacts, no money and a very poor level of English, nothing predestined them to become agents who count in the NBA.

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: le rêve américain Lourdes a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de Lourdes|CDT65