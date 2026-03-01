Film Le rêve américain

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24 22:30:00

Date(s) :

2026-03-24

De la France à la NBA, deux amis sans moyens ni contacts défient les pronostics pour réaliser leur rêve américain. Inspiré d’une histoire vraie.

Synopsis Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA. Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur rêve américain. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

From France to the NBA, two friends with no means or contacts defy the odds to realize their American dream. Inspired by a true story.

L’événement Film Le rêve américain Orbey a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg