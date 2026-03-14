Film LE RÊVE AMERICAIN Espace Multimédia Saugues
Film LE RÊVE AMERICAIN Espace Multimédia Saugues samedi 11 avril 2026.
Film LE RÊVE AMERICAIN
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Pour les moins de 14 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Comédie (2026) de Anthony Marciano. Avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak
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Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
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English :
Comedy (2026) by Anthony Marciano. With Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard, Olga Mouak
L’événement Film LE RÊVE AMERICAIN Saugues a été mis à jour le 2026-03-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier