Film Le roi des rois Orbey

Film Le roi des rois

Début : Dimanche 2025-12-07 10:30:00

fin : 2025-12-07 12:15:00

2025-12-07

Walter ne rêve que des exploits du Roi Arthur et de son épée Excalibur. Son père, Charles Dickens, décide alors de lui raconter la vie du Roi des rois Jésus-Christ.

Synopsis Walter, un garçon turbulent, ne rêve que des exploits du Roi Arthur et de sa fidèle épée Excalibur. Son père, Charles Dickens, décide alors de lui raconter la vie du Roi des rois Jésus-Christ. Grâce aux talents de conteur et à l’imagination débordante du célèbre romancier, Walter, accompagné de son chat Willa, va vivre une aventure palpitante et découvrir l’une des plus belles histoires de l’humanité. Le Roi des Rois¿est un dessin animé librement inspiré du roman de Charles Dickens, La Vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qu’il rédigea pour ses propres enfants. .

Walter dreams only of the exploits of King Arthur and his sword Excalibur. His father, Charles Dickens, decides to tell him about the life of the King of Kings : Jesus Christ.

