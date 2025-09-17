Film Le Roi Soleil Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Le Roi Soleil Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 17 septembre 2025.

Film Le Roi Soleil

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-17 21:00:00

fin : 2025-09-17 23:00:00

2025-09-17

Drame, Thriller,

Un homme est mort au Roi Soleil, un bar-pmu à Versailles. Il laisse un ticket de loto gagnant de plusieurs millions d’euros. En s’arrangeant un peu avec la réalité et leur conscience, les témoins du drame pourraient repartir avec l’argent… Et si la vérité n’était qu’un scénario bien ficelé ?

Durée 1h47. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

