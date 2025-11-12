Film: le Secret des Mésanges Cinéma Le Palais Lourdes

Film: le Secret des Mésanges

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Film d’Antoine Lanciaux | avec Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guennec

Animation, Aventure, Famile | 2025 | France | 1 h 17 | 3 €

Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes !

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Antoine Lanciaux | with Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guennec

Animation, Adventure, Family | 2025 | France | 1 h 17 | 3 ?

When 9-year-old Lucie arrives in Bectoile for the vacations, she has no idea of the adventures that await her! Her mother Caro is on an archaeological dig with her colleague Pierrot. Caro grew up in the same village, which is also the scene of a family secret that Lucie is about to discover. Guided by a pair of chickadees and with the help of her new friend Yann, Lucie is determined to delve into her family history. From the basement of a ruined château to an old caravan forgotten on the edge of the woods, this adventure will lead them from unusual surprises to fabulous discoveries!

Information at: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Film von Antoine Lanciaux | mit Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guennec

Animation, Abenteuer, Familie | 2025 | Frankreich | 1 Std. 17 | 3 ?

Als die 9-jährige Lucie für die Ferien nach Bectoile kommt, hat sie keine Ahnung, welche Abenteuer sie erwarten! Ihre Mutter Caro führt dort mit ihrem Kollegen Pierrot archäologische Ausgrabungen durch. Diese ist in demselben Dorf aufgewachsen, das auch Schauplatz eines Familiengeheimnisses ist, dem Lucie auf die Spur kommen will. Geführt von einem Meisenpaar und mit der Hilfe ihres neuen Freundes Yann ist Lucie fest entschlossen, in ihre Familiengeschichte einzutauchen. Vom Keller einer Burgruine bis zu einem alten Wohnwagen, der am Waldrand vergessen wurde, führt sie dieses Abenteuer zu ungewöhnlichen Überraschungen und fabelhaften Entdeckungen

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Film di Antoine Lanciaux | con Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guennec

Animazione, Avventura, Famiglia | 2025 | Francia | 1 h 17 | 3 ?

Quando Lucie, 9 anni, arriva a Bectoile per le vacanze, non ha idea delle avventure che la attendono! Sua madre Caro sta conducendo degli scavi archeologici con il suo collega Pierrot. Caro è cresciuta nello stesso villaggio, che è anche teatro di un segreto di famiglia che Lucie sta per scoprire. Guidata da una coppia di cinciallegre e con l’aiuto del suo nuovo amico Yann, Lucie è determinata a scavare nella storia della sua famiglia. Dai sotterranei di un castello in rovina a una vecchia roulotte dimenticata ai margini del bosco, questa avventura li condurrà da insolite sorprese a favolose scoperte!

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Película de Antoine Lanciaux | con Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guennec

Animación, Aventura, Familia | 2025 | Francia | 1 h 17 | 3 ?

Cuando Lucie, de 9 años, llega a Bectoile para pasar las vacaciones, no tiene ni idea de las aventuras que le esperan Su madre, Caro, está realizando allí excavaciones arqueológicas con su colega Pierrot. Caro creció en el mismo pueblo, escenario de un secreto familiar que Lucie está a punto de descubrir. Guiada por un par de carboneros y con la ayuda de su nuevo amigo Yann, Lucie está decidida a ahondar en la historia de su familia. Desde los sótanos de un castillo en ruinas hasta una vieja caravana olvidada en los lindes del bosque, esta aventura les llevará de insólitas sorpresas a fabulosos descubrimientos

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: le Secret des Mésanges Lourdes a été mis à jour le 2025-11-07 par OT de Lourdes|CDT65