Film Le secret des mésanges Orbey

Film Le secret des mésanges

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09 10:30:00

fin : 2025-11-09 11:45:00

Date(s) :

2025-11-09

Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent !

Synopsis Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes ! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

When 9-year-old Lucie arrives in Bectoile for the vacations, she has no idea of the adventures that await her!

Als die neunjährige Lucie für die Ferien nach Bectoile kommt, hat sie keine Ahnung, welche Abenteuer sie erwarten!

Quando Lucie, 9 anni, arriva a Bectoile per le vacanze, non ha idea delle avventure che la attendono!

Cuando Lucie, de 9 años, llega a Bectoile para pasar las vacaciones, ¡no tiene ni idea de las aventuras que le esperan!

