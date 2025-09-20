Film « Le Serment de Cyriaque » : l’évacuation du musée d’Alep en Syrie sous les bombes Facultés Loyola Paris Paris

Film « Le Serment de Cyriaque » : l’évacuation du musée d’Alep en Syrie sous les bombes Samedi 20 septembre, 11h00 Facultés Loyola Paris

Début des séances samedi à 11h30, 13h, 14h30, 16h et 17h30

En continu. Durée du film : 73 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Le Serment de Cyriaque est un long métrage documentaire-fiction réalisé par Olivier Bourgeois, sorti en 2021. Il traite des enjeux de protection du patrimoine,

En 2015, en plein conflit Syrien, un petit groupe d’archéologues, de conservateurs de musée et d’agents d’entretien jouent le rôle d’antiquaires et luttent pour préserver les collections monumentales d’antiquités du musée national d’Alep.

Pendant plusieurs mois, ces femmes et ces hommes se rendent chaque matin au musée sous une pluie de bombes, faisant face aux tirs de snipers, dormant sur le sol du musée pendant plusieurs jours pour tenter d’accomplir leur mission. Ils doivent évacuer 50 000 antiquités d’une ville assiégée. Sans électricité, sans eau, sans moyens, ils vident les vitrines, emballent les antiquités avec des morceaux de vêtements, démontent les faux plafonds pour les protéger dans des boîtes improvisées, construisent des murs de béton pour cacher des statues antiques aux pilleurs…

Facultés Loyola Paris 35 bis rue de Sèvres 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France 01 44 39 75 00 https://loyolaparis.fr https://www.facebook.com/FacultesLoyolaParis;https://www.linkedin.com/school/facultes-loyola-paris/posts/?feedView=all Les Facultés Loyola Paris forment des jésuites, religieux et laïcs, originaires des 5 continents. Elles délivrent des diplômes (Bac+3, Bac+5, doctorats) et proposent cours et conférences en philosophie et en théologie, ainsi qu’en éthique sociale, environnementale et biomédicale. Elles ont été installées en octobre 1974, rue de Sèvres à Paris, à côté de l’église Saint-Ignace. La bibliothèque des jésuites, installée au cœur du campus, est une bibliothèque patrimoniale, l’une des plus grandes bibliothèques privées en France Métro Sèvres-Babylone (lignes 10 et 12), Bus 39, 63, 68, 70, 83, 84, 87, 94

Journées européennes du patrimoine 2025

Olivier Bourgeois