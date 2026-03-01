Film Le son des souvenirs

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 20:30:00

fin : 2026-03-29 22:40:00

Date(s) :

2026-03-29

Lionel, chanteur du Kentucky, aime David. Séparés par la guerre, leurs chants et souvenirs marquent sa vie malgré le succès et d’autres amours.

Synopsis: Lionel, jeune chanteur talentueux originaire du Kentucky, grandit au son des chansons que son père chantait sur le perron de leur maison.

En 1917, il quitte la ferme familiale pour intégrer le Conservatoire de Boston, où il fait la rencontre de David, un étudiant en composition aussi brillant que séduisant, mais leur lien naissant est brutalement interrompu lorsque David est mobilisé à la fin de la guerre.

En 1920, réunis le temps d’un hiver, Lionel et David sillonnent les forêts et les îles du Maine pour collecter et préserver les chants folkloriques menacés d’oubli. Cette parenthèse marquera à jamais Lionel.

Au cours des décennies suivantes, Lionel connaît la reconnaissance, la réussite, et d’autres histoires d’amour au fil de ses voyages à travers l’Europe. Mais ses souvenirs avec David le hantent encore, jusqu’au jour où une trace de leur œuvre commune ressurgit et lui révèle combien cette relation a résonné plus fort que toutes les autres.. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Lionel, a singer from Kentucky, loves David. Separated by the war, their songs and memories mark his life, despite success and other loves.

L’événement Film Le son des souvenirs Orbey a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg