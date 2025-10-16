FILM LE TRESOR DES FEES PAR LE BEUCHAY Bourbonne-les-Bains

SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Fantastique, écrit et réalisé par Sébastien Blondin, son second long métrage pour le compte de la CCB (Compagnie Cinématographique du Beuchay), tourné durant l’été 2023.

Synopsis Iris, une jeune fille Parisienne, vient vivre avec son frère en campagne Haut-Marnaise, chez son oncle. Elle va découvrir qu’elle n’est pas une fille ordinaire, et que son oncle cache un secret bien gardé. Entre nouveaux amis

et improbables alliés, elle devra faire face à une sombre organisation, bien décidée de s’emparer d’un trésor mystérieux

SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

