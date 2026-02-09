Film LE VILLAGE QUI VOULAIT REPLANTER DES ARBRES Locminé

Film LE VILLAGE QUI VOULAIT REPLANTER DES ARBRES

Cinéma Le Club, 1 rue Lamenais Locminé Morbihan

20h30. Dans un village breton, une municipalité lutte contre la dégradation de l’eau en replantant des haies arrachées il y a 50 ans. Ce documentaire inédit de Brigitte Chevet suit Léa, technicienne bocage, et met en lumière le rôle essentiel des arbres pour l’eau, la biodiversité, les sols et le climat, dans un territoire marqué par le remembrement agricole. Le film sera suivi d’un échange.

