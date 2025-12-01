Film: L’Enfant au grelot Cinéma Le Palais Lourdes
Film: L’Enfant au grelot Cinéma Le Palais Lourdes mercredi 31 décembre 2025.
Film: L’Enfant au grelot
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-31 10:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Film de Jacques-Rémy Girerd
0h 28min | Animation | France
> Tarif unique journée 3€
Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de sa tournée par une froide journée d’hiver enneigée et ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier d’osier qui descend du ciel. Il découvre, à l’intérieur du couffin, un poupon emmailloté…
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Jacques-Rémy Girerd
0h 28min | Animation | France
> Single day rate: 3?
As the letter carrier Grand-Jacques returns from his rounds on a cold, snowy, sunny winter’s day, he spots a mysterious wicker basket descending from the sky. Inside, he discovers a swaddled infant…
Information at: cinema@ville-lourdes.fr
