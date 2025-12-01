Film: L’Enfant au grelot Cinéma Le Palais Lourdes

Film: L’Enfant au grelot

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-31 10:30:00

Film de Jacques-Rémy Girerd

0h 28min | Animation | France

> Tarif unique journée 3€

Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de sa tournée par une froide journée d’hiver enneigée et ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier d’osier qui descend du ciel. Il découvre, à l’intérieur du couffin, un poupon emmailloté…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

