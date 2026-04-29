Film L’enfant du desert Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Film L’enfant du desert Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André jeudi 30 avril 2026.
Pléneuf-Val-André
Film L’enfant du desert
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:30:00
fin : 2026-04-30 19:15:00
Date(s) :
2026-04-30
Aventure, Famille,
Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.
Durée 1h32. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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L’événement Film L’enfant du desert Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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