Film: L’Engloutie Cinéma Le Palais Lourdes

Film: L’Engloutie

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Film de Louise Hémon avec Galatea Bellugi, Matthieu Lucci, Samuel Kircher

1h 37min | Drame | France

Tout public

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

1899. Par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. Alors qu’elle se fond dans la vie de la communauté, un vertige sensuel grandit en elle. Jusqu’au jour où une avalanche engloutit un premier montagnard…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Louise Hémon with Galatea Bellugi, Matthieu Lucci, Samuel Kircher

1h 37min | Drama | France

All audiences

> Normal price: 6?

> Price 26 years: 3?

1899. On a stormy night, Aimée, a young Republican schoolteacher, arrives in a snowy hamlet on the edge of the Hautes-Alpes. Despite the mistrust of the inhabitants, she is determined to shed light on their dark beliefs. As she blends into the life of the community, a sensual vertigo grows within her. Until the day an avalanche engulfs the first mountain dweller?

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

