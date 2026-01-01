Film L’engloutie Orbey

Film L’engloutie

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Lundi 2026-01-26 20:30:00

fin : 2026-01-26 22:10:00

2026-01-26

Synopsis 1899. Par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. Alors qu’elle se fond dans la vie de la communauté, un vertige sensuel grandit en elle. Jusqu’au jour où une avalanche engloutit un premier montagnard… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

