Film L’épreuve du feu Orbey

Film L’épreuve du feu

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Lors d’un été sur une île atlantique, Hugo et sa flamboyante petite amie Queen attirent tous les regards et bouleversent la quiétude familiale.

Synopsis Hugo a 19 ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur une île atlantique, dans la petite maison familiale. Mais cette année est différente, Hugo s’est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, une esthéticienne dont la verve et les longs ongles strassés détonnent avec la sobriété et la timidité du jeune homme. Rapidement, le couple devient l’objet de tous les regards. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

During a summer on an Atlantic island, Hugo and his flamboyant girlfriend Queen attract all eyes and upset the family tranquillity.

German :

Während eines Sommers auf einer Atlantikinsel ziehen Hugo und seine flamboyante Freundin Queen alle Blicke auf sich und bringen die familiäre Ruhe durcheinander.

Italiano :

Durante un’estate su un’isola dell’Atlantico, Hugo e la sua sgargiante fidanzata Queen attirano molta attenzione e turbano la tranquillità della famiglia.

Espanol :

Durante un verano en una isla del Atlántico, Hugo y su extravagante novia Queen atraen muchas miradas y alteran la tranquilidad familiar.

