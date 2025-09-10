Film L’Epreuve du feu Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film L’Epreuve du feu

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-10 17:30:00

fin : 2025-09-10 19:30:00

2025-09-10

Comédie dramatique.

Hugo a 19 ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur une île atlantique, dans la petite maison familiale. Mais cette année est différente, Hugo s’est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, une esthéticienne dont la verve et les longs ongles strassés détonnent avec la sobriété et la timidité du jeune homme. Rapidement, le couple devient l’objet de tous les regards.

Durée 1h45. .

