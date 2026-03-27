Film Les années super 8

8 Rue de la Fresnaye Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Film Les années super 8 suivi d’une rencontre avec David Ernaux-Briot

Les Années Super 8 est un film documentaire français réalisé par David Ernaux-Briot à partir du texte et de la voix de sa mère Annie Ernaux sur la base des films Super 8 de son père Philippe Ernaux.

Tarifs habituels d’une séance .

8 Rue de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 31 17

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English : Film Les années super 8

Film Les années super 8 followed by a discussion with David Ernaux-Briot

L’événement Film Les années super 8 Falaise a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande