Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Film « Les contrebandiers »

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Projection du film de Patraik McKinley.

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Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

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English : Movie « The Smugglers »

Screening of Patrick McKinley’s film.

L’événement Film « Les contrebandiers » Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes