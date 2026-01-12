Film Les démons d’argile Place Saint-Germain Auxerre
Film Les démons d’argile
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Gratuit
Début : 2026-02-13 15:00:00
2026-02-13 2026-02-27 2026-03-06
Rosa habite en ville et travaille beaucoup. La mort soudaine de son grand-père, Marcelino, la ramène dans la maison où elle a grandi, au Portugal. Elle y retrouve les étranges statuettes que modelait Marcelino, les Démons d’argile, et découvre qu’une étrange malédiction touche le village…
Les 13, 27 février et le 6 mars, à 15h Durée 1h30 Tout public (dès 8 ans) Gratuit. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Film Les démons d’argile
