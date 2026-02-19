Film: les dimanches Cinéma Le Palais Lourdes

Film: les dimanches

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

De Alauda Ruíz de Azúa| Avec Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujin

Drame | 2026 | Espagne | 1 h 58 |

En version originale sous-titrée

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Ainara, 17 ans, élève dans un lycée catholique, s’apprête à passer son bac et à choisir son futur parcours universitaire. À la surprise générale, cette brillante jeune fille annonce à sa famille qu’elle souhaite participer à une période d’intégration dans un couvent afin d’embrasser la vie de religieuse. La nouvelle prend tout le monde au dépourvu. Si le père semble se laisser convaincre par les aspirations de sa fille, pour Maite, la tante d’Ainara, cette vocation inattendue est la manifestation d’un mal plus profond…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

cinema@ville-lourdes.fr

English :

By Alauda Ruíz de Azúa| Starring Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujin

Drama | 2026 | Spain | 1 h 58 |

In original version with subtitles

> Regular price: 6?

> Price 26 years: 3?

Ainara, 17, a student at a Catholic high school, is about to take her baccalaureate and choose her future university course. To everyone?s surprise, this brilliant young girl announces to her family that she wishes to take part in a period of integration in a convent in order to embrace the life of a nun. The news takes everyone by surprise. While the father seems to be convinced by his daughter?s aspirations, for Ainara?s aunt Maite, this unexpected vocation is the manifestation of a deeper evil?

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

