Film: Les enfants de la résistance Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Les enfants de la résistance

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 20:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

De Christophe Barratier | avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

Drame, Historique, Aventure | 2026 | France

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

> Tarif normal 6,00 €

> Tarif de 26 ans 3,00 €

> Tarif PMR 3,00 €

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: Les enfants de la résistance Lourdes a été mis à jour le 2026-01-26 par OT de Lourdes|CDT65