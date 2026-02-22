Film Les Enfants de la Résistance Espace Multimédia Saugues
Film Les Enfants de la Résistance Espace Multimédia Saugues samedi 21 mars 2026.
Film Les Enfants de la Résistance
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Aventure, Drame, Famille, Historique (2026) de Christophe Barratier. Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi.
.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
English :
Adventure, Drama, Family, History (2026) by Christophe Barratier. With Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi.
L’événement Film Les Enfants de la Résistance Saugues a été mis à jour le 2026-02-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier