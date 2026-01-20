Film Les enfants de la Résistances , à découvrir en famille au Musée de la Résistance Saint-Brisson

Film Les enfants de la Résistances , à découvrir en famille au Musée de la Résistance

Auditorium de la Maison du Parc et Musée de la Résistance en Morvan Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 16:00:00

fin : 2026-02-12 18:00:00

Date(s) :

2026-02-12

A l’occasion de la sortie nationale du film Les enfants de la Résistance de C. Barratier (d’après la célèbre bande-dessinée de Benoît Ers et Vincent Dugommier), nous vous proposons une projection exceptionnelle à l’Auditorium de la Maison du Parc (Saint-Brisson), en partenariat avec Sceni qua non, pour plonger dans l’histoire de la Résistance en famille (à partir de 8 ans).

Tourné en grande partie dans la région (Yonne), ce film évoque l’histoire de l’occupation et de la Résistance à travers le quotidien d’un petit village et de ses habitants Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

Avant la projection (16h), à partir de 14h, ouverture exceptionnelle du Musée de la Résistance. Mettez-vous dans l’ambiance du film en participant aux ateliers ludiques qui seront proposées au sein du parcours de visite.

Ouverture spéciale du Bistrot du Parc l’après-midi à partir de 14h.

D’autres projections sont prévues durant les vacances scolaires dans les cinémas du Morvan et dans le cadre des séances de cinéma itinérant organisées par Sceni qua non à Lormes, Brassy, Ouroux et Moux-en-Morvan (dates à retrouver dans le programme du cinéma itinérant). .

Auditorium de la Maison du Parc et Musée de la Résistance en Morvan Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 72 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Film Les enfants de la Résistances , à découvrir en famille au Musée de la Résistance

L’événement Film Les enfants de la Résistances , à découvrir en famille au Musée de la Résistance Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-01-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)