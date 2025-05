Film Les enfants des autres – Orbey, 20 mai 2025 20:30, Orbey.

Rachel tombe amoureuse d’Ali et s’attache à sa fille, Leila. Mais aimer l’enfant d’un autre, c’est aussi prendre le risque de la perte.

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre… .

Rachel falls in love with Ali and becomes attached to his daughter, Leila. But loving someone else?s child also means risking loss.

Rachel verliebt sich in Ali und hängt an seiner Tochter Leila. Doch das Kind eines anderen zu lieben, bedeutet auch, das Risiko des Verlustes einzugehen.

Rachel si innamora di Ali e si affeziona a sua figlia, Leila. Ma amare il figlio di un’altra persona significa anche rischiare la perdita.

Rachel se enamora de Ali y se encariña con su hija, Leila. Pero amar a la hija de otro también significa arriesgarse a perderla.

