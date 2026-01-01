Film: Les Enfants vont bien Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Les Enfants vont bien

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-12 20:30:00

fin : 2026-01-12

2026-01-12

Film de Nathan Ambrosioni avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri

| 1h 51min | Drame | France

Tout public

> Tarif normal 6€

> Tarif de 26 ans 3€

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Nathan Ambrosioni with Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri

| 1h 51min | Drama | France

All audiences

> Normal price: 6?

> Under 26 3?

One summer evening, Suzanne and her two young children pay an impromptu visit to her sister Jeanne. Jeanne is taken by surprise. Not only have they not seen each other for several months, but Suzanne seems as if absent from herself. When Jeanne wakes up, she is stunned to discover the note left by her sister. Jeanne’s shock is replaced by anger when she realizes at the gendarmerie that no search can be made: Suzanne has made the insane choice to disappear…

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

