Film Les enfants vont bien Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Les enfants vont bien
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-28 21:00:00
fin : 2025-12-28 23:00:00
2025-12-28
Drame,
Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…
Durée 1h51. .
